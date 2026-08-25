ترامب: إزالة جميع الألغام في المياه الدولية بمضيق هرمز

وقال في تصريحات له، إن " أُبلغت بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة في المنطقة سيتم تدميره فوراً وبشكل منهجي"، مؤكداً وجود سياسة أميركية قائمة على "عدم التسامح مطلقاً" مع عمليات زرع الألغام.وأضاف أن تراقب "كل شبر" من ، إلى جانب جبل الفأس والمواقع النووية الإيرانية الأخرى "التي دمرت بالفعل".