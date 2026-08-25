كندا تفرض رسوماً مضادة تصل إلى 50% على منتجات أميركية

ويأتي القرار بعد فشل المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الأميركية الجديدة البالغة 50% على سلع كندية محددة، والتي دخلت حيز التنفيذ السبت.وكانت قد أعلنت عزمها الرد بالمثل، فيما هدد الرئيس الأميركي برفع الرسوم على السيارات الكندية إلى 50% اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، والإبقاء على الرسوم الحالية على واردات الصلب عند المستوى نفسه.وتفرض حالياً رسوماً بنسبة 25% على السيارات الكندية، تشمل المكونات غير الأميركية، فيما تبلغ الرسوم على واردات الفولاذ 50%.وتعيد الإجراءات المتبادلة التوتر التجاري بين البلدين إلى الواجهة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب التجارية بين أكبر شريكين تجاريين في أميركا الشمالية.