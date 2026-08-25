وزير خارجية عمان: سنعلن قريباً عن ممر مؤقت بمضيق هرمز

وقال البوسعيدي في تصريحات صحفية: "آمل أن نعلن قريبا عن ممر مؤقت عبر ، وترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة".واضاف البوسعيدي: أجريت محادثات بناءة مع نظيري الإيراني "، مبينا انه "ستعالج مسألة إدارة مضيق هرمز مستقبلاً، والتوصل إلى حل دائم في الوقت المناسب، وفقاً للمادة 5 من مذكرة ".واشار البوسعيدي انه "ستُجرى مناقشات مع الشركاء الإقليميين دعماً للسلام والتعاون والاستقرار وحرية الملاحة".