روسيا تعلن تدمير خزانات وقود في ميناء أوكراني​

أعلنت ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف بقصف مكثف خزانات وقود تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء تشيرنومورسك على .



وجاء في البيان: "تواصل القوات المسلحة الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية". وأضاف البيان: "استخدم الجيش الروسي خلال القصف، الطائرات المسيرة الهجومية والأسلحة عالية الدقة المحمولة جوا. ونتيجة للقصف تمت تحقيق إصابات دقيقة في خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك كانت مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية".



ونوه بيان بأنه "تم خلال القصف كذلك، استهداف سفينتي شحن جاف في ميناء تشيرنومورسك، كانتا محملتين بذخائر ومعدات عسكرية مخصصة للجيش الأوكراني، وشمل القصف أيضا منشآت ومستودعات وقود ومواد تشحيم تابعة للجيش الأوكراني في ميناء أوديسا ومناطق أخرى مثل (بلياري ونوفي بلياري)".