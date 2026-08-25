واشنطن: غواصات مسيرة أمريكية مسحت مضيق هرمز

كشف مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، أن غواصات مسيرة أمريكية قامت بمسح .

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، "غواصات مسيرة أمريكية مسحت وحددت أكثر من 100 جسم يشتبه بأنها ألغام".

وأضافوا " تعاقد مع شركات خاصة لإزالة الألغام أو تفجيرها".

وكان الرئيس الأميركي أعلن، الثلاثاء، أن البحرية الأميركية أبلغته بإزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية بمضيق هرمز.