مظلوم عبدي يعلن حل "قوات سوريا الديمقراطية"

وبحسب ما نقلته السورية " "، قال عبدي: "نعلن انتهاء مهمة قوات الديمقراطية وحلها كقوة عسكرية مستقلة"، مضيفا أن "الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن صون حق تعليم اللغة الكردية وأظهر موقفا منفتحا بشأن حق التعليم باللغة الأم".وكانت "قسد" قد أعلنت في تموز الماضي أنها "جاهزة للاندماج" في مؤسسات ، لكنها رفضت أي حلول تنتقص من حقوق الأكراد أو تهدد أمن المنطقة.ويُعد هذا الإعلان تتويجا لسلسلة من المفاوضات بين "قسد" والحكومة السورية الجديدة التي قادتها الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، والتي انطلقت في أعقاب سقوط نظام الأسد في 2024، وقد تعهدت الإدارة السورية الجديدة بحماية الحقوق الثقافية للأكراد وغيرهم من الأقليات، وضمان تمثيلهم في مؤسسات الدولة.