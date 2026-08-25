أول تعليق أمريكي على إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى ، الثلاثاء، أن حل قوات سوريا الديمقراطية تطورا تاريخيا.​

وقال توم في كلمة له، "حل قسد ودمجها في الجيش تطور تاريخي بكل معنى الكلمة"، مضيفا "قيادة الرئيس بعيدة النظر مهدت الطريق لاندماج قوات الديمقراطية بمؤسسات ".

وأشار الى أن "اندماج قسد بمؤسسات الدولة السورية يحول الانقسام لشراكة دائمة ويعيد للشعب فرصة صياغة مستقبله المشترك"، مردفا "ضمان دور شريكينا وإلهام أحمد بحكومة سوريا تقدير مستحق لقيادتهما ولتضحيات شركائنا الأكراد".

وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أعلن، اليوم الثلاثاء، حل قواته واندماجهما في مؤسسات الدولة السورية.