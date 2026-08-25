أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط 39 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، "اعتراض وتدمير 39 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 08:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ".

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "الدفاعات الجوية تصدت للطائرات المسيرة فوق أراضي عدة مناطق روسية، هي: بيلغورود، وكورسك، وبريانسك، وروستوف، بالإضافة إلى المياه الإقليمية للبحر الأسود".