الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على "بن غفير"

وأشار العنوني خلال مؤتمر صحفي في اليوم الثلاثاء إلى أن يدرس حاليا فرض عقوبات أوروبية ضده.وأضاف العنوني: "قمنا بشكل حازم ولا لبس فيه بإدانه تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن . إن الحكومة الإسرائيلية ملزمة بوضع حد لمثل هذه الخطابات الصادرة عن وزيرها. إن استخدام مثل هذه التعبيرات الصارخة والمستفزة أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يمر دون عقاب".وتابع المتحدث القول: "أريد أيضا أن أذكّر بأن يدرس حاليا مقترحا لإدراج بن غفير في قائمة العقوبات، وذلك في إطار نظام العقوبات العالمي لانتهاكات حقوق الإنسان".وفي منتصف أغسطس 2026، صرح وزير الإسرائيلي أنه يتعين على الجيش الإسرائيلي تنفيذ "تصفيات مركزة"، في قطاع غزة، تودي بحياة ما بين 30 إلى 40 شخصا كل ليلة.