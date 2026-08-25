إيران بشأن مضيق هرمز: مغلق ولدينا إشراف كامل عليه

وقال نائب ، "عرض مسار العبور المتفق عليه مع في يبلغ 7 أميال"، مردفا "مسار العبور بمضيق هرمز المتفق عليه مع عمان مؤقت وسنتفاوض معها بشأن مسار دائم".

وأضاف "اتفقنا مع عمان على أن تفعيل المسار المشترك في مضيق هرمز يعني إغلاق المسار الجنوبي"، مشيرا الى أن "مضيق هرمز مغلق ولدينا إشراف كامل عليه ولا مصداقية للادعاءات بمرور السفن عبره".

ولفت المسؤول الإيراني الى أنه "على والدول الأخرى أن تعلم أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية"، مضيفا "فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ أمريكا جميع تعهداتها في مذكرة التفاهم".