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ألمانيا.. 23 شخصا يعلقون 3 ساعات على ارتفاع 30 مترا
دوليات
2026-08-26 | 02:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أفادت الشرطة الألمانية بأن 23 شخصا علقوا على ارتفاع شاهق لنحو ثلاث ساعات بعد تعطل لعبة أرجوحة في معرض "زومر دوم بمدينة
هامبورغ
شمال
ألمانيا
.
وتوقفت اللعبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بسبب عطل فني، ما استدعى تدخلا واسعا من الشرطة وفرق الإطفاء، في حين جرت محاولات لإنزال الركاب ومنع حالة من الذعر بينهم.
وذكرت صحيفة "
بيلد
" أن الركاب علقوا على ارتفاع نحو 30 مترا فوق سطح الأرض.
وقال متحدث باسم الشرطة إن "اللعبة أعيد تشغيلها بعد منتصف الليل بقليل، وتمكن العالقون من النزول سالمين من دون الحاجة إلى مساعدة رجال الإطفاء".
وتعد اللعبة جزءا من معرض "زومر دوم" في
هامبورغ
، الذي يستمر حتى يوم الأحد، ويقام هذا العام لمدة خمسة أسابيع للمرة الأولى بعد أن كان يستمر أربعة أسابيع في السابق.
ووفقا للمنظمين، زار المعرض أكثر من 1.3 مليون شخص العام الماضي.
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