ألمانيا.. 23 شخصا يعلقون 3 ساعات على ارتفاع 30 مترا

وتوقفت اللعبة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بسبب عطل فني، ما استدعى تدخلا واسعا من الشرطة وفرق الإطفاء، في حين جرت محاولات لإنزال الركاب ومنع حالة من الذعر بينهم.وذكرت صحيفة " " أن الركاب علقوا على ارتفاع نحو 30 مترا فوق سطح الأرض.وقال متحدث باسم الشرطة إن "اللعبة أعيد تشغيلها بعد منتصف الليل بقليل، وتمكن العالقون من النزول سالمين من دون الحاجة إلى مساعدة رجال الإطفاء".وتعد اللعبة جزءا من معرض "زومر دوم" في ، الذي يستمر حتى يوم الأحد، ويقام هذا العام لمدة خمسة أسابيع للمرة الأولى بعد أن كان يستمر أربعة أسابيع في السابق.ووفقا للمنظمين، زار المعرض أكثر من 1.3 مليون شخص العام الماضي.