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مأساة في إسلام آباد: 14 رضيعا يلقون مصرعهم
دوليات
2026-08-26 | 00:57
Alsumaria Tv
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192 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
أفادت قناة "جيو تي.في"
الباكستانية
، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 14 رضيعا لقوا حتفهم في حريق اندلع داخل حضانة بأحد مستشفيات العاصمة.
وقالت مصادر الإنقاذ والشرطة المحلية إن الحريق نشب صباح اليوم في حاضنة الأطفال الرضع (الحضانة) التابعة لقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى
معهد باكستان
للعلوم الطبية (PIMS) بالعاصمة إسلام آباد، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن السبب هو انفجار ضاغط (كمبريسور) في جهاز
تكييف الهواء
داخل القسم، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ.
وأسفر الحادث عن وفاة 14 طفلا حديث الولادة على الأقل كانوا يتلقون الرعاية داخل الحاضنة، في حين تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملياتها للسيطرة الكاملة على الوضع داخل المستشفى.
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