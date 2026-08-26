مأساة في إسلام آباد: 14 رضيعا يلقون مصرعهم

وقالت مصادر الإنقاذ والشرطة المحلية إن الحريق نشب صباح اليوم في حاضنة الأطفال الرضع (الحضانة) التابعة لقسم أمراض النساء والتوليد في مستشفى للعلوم الطبية (PIMS) بالعاصمة إسلام آباد، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن السبب هو انفجار ضاغط (كمبريسور) في جهاز داخل القسم، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ.وأسفر الحادث عن وفاة 14 طفلا حديث الولادة على الأقل كانوا يتلقون الرعاية داخل الحاضنة، في حين تواصل فرق الإطفاء والإنقاذ عملياتها للسيطرة الكاملة على الوضع داخل المستشفى.