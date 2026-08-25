غارات جوية وتفجير إسرائيلي جنوبي لبنان

وأفادت بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام جنوبي البلاد، من دون إعلان فوري عن وقوع إصابات أو توضيح طبيعة الموقع الذي طاله التفجير".

وجاء ذلك بعدما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على محيط حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا.



وكان الطيران الإسرائيلي نفذ قبل ذلك غارة على دفعتين، استهدفت المنطقة الواقعة بين مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة، إلى جانب غارة على دوحة كفر رمان في قضاء النبطية.



وشملت الاستهدافات الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام لبنانية، وادي السلوقي وبلدة في قضاء صور، فيما سجل تفجير في بلدة مركبا، وألقت مسيرة إسرائيلية عبوات متفجرة على بلدة صربين.