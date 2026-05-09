تجاعيد العينين.. كيف يمكن تأخيرها بمكونات طبيعية من المنزل؟

تعد تجاعيد محيط العينين من أولى العلامات التي تكشف تقدم البشرة في العمر، إذ تظهر مبكراً مقارنةً بباقي مناطق الوجه. ويعود ذلك إلى طبيعة الجلد في هذه المنطقة، فهو أرق وأكثر حساسية، كما يفتقر إلى الغدد الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيبه. ومع التعرض اليومي لعوامل مثل الشمس، والإجهاد، وقلة النوم، تبدأ الخطوط الدقيقة بالظهور تدريجياً. في المقابل، يزداد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية التي توفر حلولاً آمنة وبسيطة قادرة على دعم صحة البشرة وتأخير ظهور هذه العلامات.تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد، أبرزها التقدم في العمر، حيث ينخفض إنتاج الكولاجين والإلستين. كذلك يلعب التعرض المفرط لأشعة الشمس دوراً أساسياً في تكسر ألياف البشرة. ولا يمكن إغفال تأثير العادات اليومية مثل السهر، والتوتر، والتدخين، إضافةً إلى قلة شرب الماء وسوء التغذية التي تنعكس سلباً على نضارة الجلد.للحفاظ على بشرة محيط عينين شابة قدر الإمكان، ينصح باتباع مجموعة من العادات الصحية. أولها شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً، ما يساعد في ترطيب البشرة من الداخل. كما أن اعتماد نظام غذائي غني بالفيتامينات وخاصةً فيتاميني C وE، يعزز من قدرة الجلد على مقاومة التجاعيد.أما العناية التجميلية فتشمل استخدام كريمات مخصصة لمحيط العينين تحتوي على مكونات مرطبة ومغذية. ويعد تنظيف البشرة خطوة أساسية لإزالة الشوائب التي قد تسرع من ظهور الخطوط الدقيقة. كذلك تلعب الأقنعة المنزلية دوراً مهماً في تحسين مظهر البشرة، إذ تمنحها الترطيب والتغذية بفضل مكوناتها الطبيعية.تتميز العلاجات المنزلية بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها، فضلاً عن كونها خياراً اقتصادياً وآمناً. ومع الاستمرار في استخدامها، يمكن ملاحظة تحسن تدريجي في تعزيز شباب البشرة وإشراقتها. تعرفوا إلى أفضلها فيما يلي:· قناع جل الألوفيرا: يعرف بخصائصه المرطبة والمهدئة. يساعد تطبيق هذا الجل، المستخرج مباشرة من نبتة الألوفيرا، لحوالي 20 دقيقة على محيط العينين في ترطيب الجلد وتعزيز مرونته.· قناع الزبادي: يحتوي الزبادي على حمض اللكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف وتحفيز إنتاج الكولاجين. يكفي تطبيق الزبادي على أسفل العينين لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. وهو يعمل على تمليس خطوط العبوس والتجاعيد مع توفير الترطيب.· قناع الأفوكادو: تتميز ثمار الأفوكادو بغناها بالدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تغذي البشرة وترطبها. لتحضير هذه الوصفة المنزلية، يكفي هرس ثمرة أفوكادو ناضجة وتطبيقها على منطقة أسفل العينين. يطبق هذا القناع لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. وهو يترك البشرة مرطبة بالعمق، كما يحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد.· قناع الموز: تحتوي ثمار الموز على فيتامينات وبوتاسيوم ترطب البشرة وتشدها. لتحضيره يكفي هرس موزة ناضجة وتطبيقها برفق على منطقة أسفل العينين. يترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد. تعمل الزيوت الطبيعية والفيتامينات الموجودة في الموز على ترطيب وتغذية البشرة الرقيقة تحت العينين.· قناع البابايا والعسل: تحتوي ثمرة البابايا على مادة البابين، وهي إنزيم يُقشّر البشرة ويفتح لونها. أما العسل فهو مضاد أكسدة طبيعي. لتحضير هذه الوصفة المنزلية، ينصح بهرس قطعة بابايا ناضجة وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل، قبل تطبيق المزيج على منطقة تحت العينين لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء المنعش. تعمل خصائص البابايا المُقشّرة على إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة وتغذيتها.قد لا يكون من الممكن إيقاف عملية التقدم في العمر، لكن يمكن بالتأكيد إبطاء آثارها على البشرة، خصوصاً في منطقة محيط العينين. ومع الالتزام بروتين يومي صحي واستخدام العلاجات الطبيعية بانتظام، يصبح الحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة هدفاً قابلاً للتحقيق دون الحاجة إلى حلول معقدة.