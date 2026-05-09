تجاعيد العينين.. كيف يمكن تأخيرها بمكونات طبيعية من المنزل؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق ونتوقع منها ردا قريبا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تجاعيد العينين.. كيف يمكن تأخيرها بمكونات طبيعية من المنزل؟

للنساء فقط

2026-05-09 | 11:26
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تجاعيد العينين.. كيف يمكن تأخيرها بمكونات طبيعية من المنزل؟
87 شوهد

تشير الدراسات الحديثة في مجال العناية بالبشرة إلى أن تجاعيد محيط العينين ليست بالضرورة قدراً يصعب تجنبه، بل يمكن تأخيرها والحد منها بفضل مزيج من العناية اليومية والمكونات الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة. تعرفوا على هذه الأقنعة المنزلية التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد، كما تساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة.

تعد تجاعيد محيط العينين من أولى العلامات التي تكشف تقدم البشرة في العمر، إذ تظهر مبكراً مقارنةً بباقي مناطق الوجه. ويعود ذلك إلى طبيعة الجلد في هذه المنطقة، فهو أرق وأكثر حساسية، كما يفتقر إلى الغدد الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيبه. ومع التعرض اليومي لعوامل مثل الشمس، والإجهاد، وقلة النوم، تبدأ الخطوط الدقيقة بالظهور تدريجياً. في المقابل، يزداد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية التي توفر حلولاً آمنة وبسيطة قادرة على دعم صحة البشرة وتأخير ظهور هذه العلامات.

أسباب هذه التجاعيد
تتعدد العوامل التي تؤدي إلى ظهور هذه التجاعيد، أبرزها التقدم في العمر، حيث ينخفض إنتاج الكولاجين والإلستين. كذلك يلعب التعرض المفرط لأشعة الشمس دوراً أساسياً في تكسر ألياف البشرة. ولا يمكن إغفال تأثير العادات اليومية مثل السهر، والتوتر، والتدخين، إضافةً إلى قلة شرب الماء وسوء التغذية التي تنعكس سلباً على نضارة الجلد.

خطوات أساسية للوقاية والعلاج
للحفاظ على بشرة محيط عينين شابة قدر الإمكان، ينصح باتباع مجموعة من العادات الصحية. أولها شرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً، ما يساعد في ترطيب البشرة من الداخل. كما أن اعتماد نظام غذائي غني بالفيتامينات وخاصةً فيتاميني C وE، يعزز من قدرة الجلد على مقاومة التجاعيد.

أما العناية التجميلية فتشمل استخدام كريمات مخصصة لمحيط العينين تحتوي على مكونات مرطبة ومغذية. ويعد تنظيف البشرة خطوة أساسية لإزالة الشوائب التي قد تسرع من ظهور الخطوط الدقيقة. كذلك تلعب الأقنعة المنزلية دوراً مهماً في تحسين مظهر البشرة، إذ تمنحها الترطيب والتغذية بفضل مكوناتها الطبيعية.

علاجات منزلية مفيدة
تتميز العلاجات المنزلية بسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها، فضلاً عن كونها خياراً اقتصادياً وآمناً. ومع الاستمرار في استخدامها، يمكن ملاحظة تحسن تدريجي في تعزيز شباب البشرة وإشراقتها. تعرفوا إلى أفضلها فيما يلي:

· قناع جل الألوفيرا: يعرف بخصائصه المرطبة والمهدئة. يساعد تطبيق هذا الجل، المستخرج مباشرة من نبتة الألوفيرا، لحوالي 20 دقيقة على محيط العينين في ترطيب الجلد وتعزيز مرونته.

· قناع الزبادي: يحتوي الزبادي على حمض اللكتيك الذي يعمل على تقشير البشرة بلطف وتحفيز إنتاج الكولاجين. يكفي تطبيق الزبادي على أسفل العينين لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. وهو يعمل على تمليس خطوط العبوس والتجاعيد مع توفير الترطيب.

· قناع الأفوكادو: تتميز ثمار الأفوكادو بغناها بالدهون الصحية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تغذي البشرة وترطبها. لتحضير هذه الوصفة المنزلية، يكفي هرس ثمرة أفوكادو ناضجة وتطبيقها على منطقة أسفل العينين. يطبق هذا القناع لمدة 15 دقيقة قبل شطفه. وهو يترك البشرة مرطبة بالعمق، كما يحارب الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

· قناع الموز: تحتوي ثمار الموز على فيتامينات وبوتاسيوم ترطب البشرة وتشدها. لتحضيره يكفي هرس موزة ناضجة وتطبيقها برفق على منطقة أسفل العينين. يترك هذا القناع لمدة 15 دقيقة، قبل غسله بالماء البارد. تعمل الزيوت الطبيعية والفيتامينات الموجودة في الموز على ترطيب وتغذية البشرة الرقيقة تحت العينين.

· قناع البابايا والعسل: تحتوي ثمرة البابايا على مادة البابين، وهي إنزيم يُقشّر البشرة ويفتح لونها. أما العسل فهو مضاد أكسدة طبيعي. لتحضير هذه الوصفة المنزلية، ينصح بهرس قطعة بابايا ناضجة وخلطها مع ملعقة صغيرة من العسل، قبل تطبيق المزيج على منطقة تحت العينين لمدة 15 دقيقة ثم شطفه بالماء المنعش. تعمل خصائص البابايا المُقشّرة على إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة وتغذيتها.

قد لا يكون من الممكن إيقاف عملية التقدم في العمر، لكن يمكن بالتأكيد إبطاء آثارها على البشرة، خصوصاً في منطقة محيط العينين. ومع الالتزام بروتين يومي صحي واستخدام العلاجات الطبيعية بانتظام، يصبح الحفاظ على بشرة ناعمة ومشرقة هدفاً قابلاً للتحقيق دون الحاجة إلى حلول معقدة.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

أقنعة منزلية

التجاعيد

العناية بالبشرة

قناع

قناع جل الألوفيرا

قناع الموز

الموز

عرض اليوم

باباي

المهد

تامي

عزيز

طيبه

اسيا

بابا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق ونتوقع منها ردا قريبا
Play
13:23 | 2026-05-09 13:23 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق ونتوقع منها ردا قريبا
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
العزم يعلن التوصل الى تفاهم مع الزيدي بشأن الحكومة المقبلة
Play
13:11 | 2026-05-09 13:11 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
العزم يعلن التوصل الى تفاهم مع الزيدي بشأن الحكومة المقبلة
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً غداً
Play
12:58 | 2026-05-09 12:58 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً غداً
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
"إسرائيل" تعلن استهداف مواقع لـ”حزب الله” جنوب لبنان
Play
12:34 | 2026-05-09 12:34 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
"إسرائيل" تعلن استهداف مواقع لـ”حزب الله” جنوب لبنان
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
إيران تحسم مشاركتها في مونديال 2026 رغم التوتر مع واشنطن
Play
11:57 | 2026-05-09 11:57 Alsumaria TV Alsumaria TV
رياضة
إيران تحسم مشاركتها في مونديال 2026 رغم التوتر مع واشنطن
09
2026-05
09 May 2026
Alsumaria Tv
مجلس الخدمة: التعيين يشمل البكالوريوس والدبلوم.. لكن الامر متوقف على الموازنة
Play
11:49 | 2026-05-09 11:49 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
مجلس الخدمة: التعيين يشمل البكالوريوس والدبلوم.. لكن الامر متوقف على الموازنة
اخترنا لك
البروتين للشعر المتضرر.. حلول منزلية فعالة
04:19 | 2026-05-09
لماذا تبقى المرأة في صراع دائم مع شكلها؟
05:38 | 2026-05-08
تمارين منزلية فعالة لشد البطن وحرق الدهون لدى النساء (جدول)
08:13 | 2026-04-30
كيف تعرفين أنكِ مصابة بالقولون العصبي؟
08:29 | 2026-04-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.