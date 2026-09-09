6 مشروبات صباحية تعزز التركيز... وتغنيك عن القهوة!

وبحسب موقع "هيلث"، يمكن لبعض المشروبات أن تدعم الترطيب والطاقة والوظائف الإدراكية؛ ما يجعلها خيارات صباحية بديلة للقهوة.إليك 6 مشروبات يمكن أن تدعم الترطيب والطاقة والوظائف الإدراكية خلال بداية يومك، وتكون بديلًا مناسبًا لفنجان القهوة اليومي.يُعد الماء أساسياً للحفاظ على وظائف الدماغ؛ إذ يمكن أن يؤثر الجفاف حتى بنسب بسيطة في القدرة على التركيز والتفكير بوضوح وتذكر المعلومات واتخاذ القرارات. وتشير دراسات إلى أن شرب الماء قد يساعد في تحسين اليقظة وسرعة الاستجابة.يجمع الشاي الأخضر بين الكافيين و"إل-ثيانين"، وهو حمض أميني قد يساعد على تعزيز التركيز مع تأثير أكثر هدوءاً مقارنة بالكافيين وحده. كما يحتوي على مضادات أكسدة، بينها الكاتيكينات، التي ترتبط بدعم صحة الدماغ وتقليل الالتهاب.الماتشا نوع من الشاي الأخضر يُصنع من أوراق الشاي الكاملة بعد طحنها إلى مسحوق ناعم. وبما أن الورقة بأكملها تُستهلك، فإنه يوفر كميات من الكافيين و"إل-ثيانين" قد تكون أعلى من الشاي الأخضر التقليدي.تُعد "المتة" من المشروبات التقليدية في الجنوبية، وتحتوي على الكافيين إلى جانب "الثيوبرومين"، وهو مركب منبه أقل تأثيراً من الكافيين. وقد توفر هذه المكونات دفعة من النشاط واليقظة؛ ما يجعل المتة خياراً مناسباً كمشروب صباحي.يحتوي الكاكاو على كمية محدودة من الكافيين، لكنه غني بـ"الثيوبرومين". وأشارت دراسة إلى أن تناول الكاكاو كمشروب قد يساعد في تقليل الأخطاء المرتبطة بالانتباه، فيما قد يعزز وجود الكافيين تأثيره في التركيز.يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، وقد تؤثر التقلبات الحادة في مستويات سكر الدم في الطاقة والتركيز. ويمكن لسموذي غني بالبروتين وخالٍ من السكريات المضافة أن يوفر طاقة أكثر استقراراً مقارنة بالمشروبات الغنية بالسكر والكافيين.