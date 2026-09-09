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6 مشروبات صباحية تعزز التركيز... وتغنيك عن القهوة!

للنساء فقط

2026-09-09 | 05:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
6 مشروبات صباحية تعزز التركيز... وتغنيك عن القهوة!
163 شوهد


قد يكون الكافيين محفزاً لتعزيز اليقظة والانتباه، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب آثاراً مزعجة لدى بعض الأشخاص.
فإذا كنت ترغب في تقليل استهلاك القهوة والكافيين، هناك مشروبات أخرى يمكن أن ترافق صباحك وتمنحك الترطيب والطاقة والتركيز.


وبحسب موقع "هيلث"، يمكن لبعض المشروبات أن تدعم الترطيب والطاقة والوظائف الإدراكية؛ ما يجعلها خيارات صباحية بديلة للقهوة.
إليك 6 مشروبات يمكن أن تدعم الترطيب والطاقة والوظائف الإدراكية خلال بداية يومك، وتكون بديلًا مناسبًا لفنجان القهوة اليومي.

الماء
يُعد الماء أساسياً للحفاظ على وظائف الدماغ؛ إذ يمكن أن يؤثر الجفاف حتى بنسب بسيطة في القدرة على التركيز والتفكير بوضوح وتذكر المعلومات واتخاذ القرارات. وتشير دراسات إلى أن شرب الماء قد يساعد في تحسين اليقظة وسرعة الاستجابة.

الشاي الأخضر
يجمع الشاي الأخضر بين الكافيين و"إل-ثيانين"، وهو حمض أميني قد يساعد على تعزيز التركيز مع تأثير أكثر هدوءاً مقارنة بالكافيين وحده. كما يحتوي على مضادات أكسدة، بينها الكاتيكينات، التي ترتبط بدعم صحة الدماغ وتقليل الالتهاب.

الماتشا
الماتشا نوع من الشاي الأخضر يُصنع من أوراق الشاي الكاملة بعد طحنها إلى مسحوق ناعم. وبما أن الورقة بأكملها تُستهلك، فإنه يوفر كميات من الكافيين و"إل-ثيانين" قد تكون أعلى من الشاي الأخضر التقليدي.

المتة
تُعد "المتة" من المشروبات التقليدية في أمريكا الجنوبية، وتحتوي على الكافيين إلى جانب "الثيوبرومين"، وهو مركب منبه أقل تأثيراً من الكافيين. وقد توفر هذه المكونات دفعة من النشاط واليقظة؛ ما يجعل المتة خياراً مناسباً كمشروب صباحي.

الكاكاو الساخن
يحتوي الكاكاو على كمية محدودة من الكافيين، لكنه غني بـ"الثيوبرومين". وأشارت دراسة إلى أن تناول الكاكاو كمشروب قد يساعد في تقليل الأخطاء المرتبطة بالانتباه، فيما قد يعزز وجود الكافيين تأثيره في التركيز.

سموذي غني بالبروتين )كوكتيل الفواكه(
يحتاج الدماغ إلى الجلوكوز للحصول على الطاقة، وقد تؤثر التقلبات الحادة في مستويات سكر الدم في الطاقة والتركيز. ويمكن لسموذي غني بالبروتين وخالٍ من السكريات المضافة أن يوفر طاقة أكثر استقراراً مقارنة بالمشروبات الغنية بالسكر والكافيين.

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