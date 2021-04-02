مفاجآت سارة بانتظار مواليد هذه الأبراج… أبرز الاحداث الفلكية مع جاكلين عقيقي

الحدث الاول المثلث الفلكي بين القمر من القوس، والشمس من الحمل، يوم السبت الذي يولد نوع من مفاجآت سارة لكل من مواليد الحمل والاسد والقوس، وقد يقع اللامتوقع وربما تسمع خبرا مهما جدا يتعلق بالعمل.الحدث الثاني المربع الفلكي بين القمر من الجدي والشمس من الحمل يومي الاحد والاثنين، يساهم في تحسين وتطوير الحياة العملية والمالية والاجتماعية لكل من مواليد الثور العذراء والجدي.

تحركات القمر على الشكل التالي، يوم السبت القمر في القوس يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحمل فيحالف الحظ مواليد القوس في مساعيه واعماله ويعزز قدراته الذاتية الهائلة ومخيّلته الخصبة.الاحد والاثنين القمر في الجدي الترابي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الحمل ويعني بعض التراجع والنزاعات والفوضى بانتظار كل من مواليد الحمل والسرطان والميزان.ينتقل بعدها القمر الى برج الدلو الهوائي يومي الثلاثاء والاربعاء فتستعيد مواليد الابراج الهوائية حماستها، فتتوصل الى بعض الارتباطات المثمرة والى التوقيع على عقود طالما سعيت للحصول عليها.ونختم الاسبوع يوم الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الحوت فتتحسن ظروف كل من مواليد السرطان والعقرب والحوت.اما تنقلات الكواكب فستكون على الشكل التالي، الشمس وعطارد والزهرة في الحمل. المريخ في الجوزاء، والمشتري وزحل في الدلو.الى ذلك، فإن بلوتون في الجدي واورانوس في الثور.