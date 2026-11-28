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من سيجلس على رأس الطاولة؟ جاكلين عقيقي تتوقع عالماً جديداً في 2027
أخبار الأبراج
2026-11-28 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6 شوهد
ثمة أعوام تمرّ كأنها صفحة عابرة في دفتر الزمن، وثمة أعوام تُقلب فيها الصفحات كلها دفعة واحدة. عام 2027 من النوع الثاني. عام مضطرب سياسياً، متنافس اقتصادياً، متسارع تكنولوجياً. إنه سنة التحولات الكبرى وإعادة تشكيل النظام العالمي، سنة الحسم والتغيير، حيث ينتقل العالم من مرحلة الاضطراب إلى البحث الجاد عن نظام جديد.
ثلاثة ملفات تحت المجهر
إذا أردنا أن نفهم وجهة هذا العام، فعلينا أن نُبقي أعيننا مفتوحة على ثلاثة ملفات:
• الحرب والسلام: هل تنجح التسويات في احتواء النيران؟
• أسعار الطاقة والذهب: بوصلة النفوذ ومقياس القلق العالمي.
• مستقبل الاقتصاد العالمي: هل نتجه نحو التعافي أم نحو مزيد من الضغوط؟
إنها سنة الصراع على النفوذ وسط معادلة قاسية عنوانها القوة والمال. سنة مفصلية في مسألة الاستقرار السياسي والأمني، وإعادة
بناء الثقة
والاقتصاد. التحديات مستمرة، والتنافس على الطاقة والاستثمارات محتدم، لكن في المقابل ثمة محاولات حقيقية للتفاوض والتسويات.
وليست 2027 عاماً عادياً. إنها امتداد لمرحلة إعادة ترتيب العلاقات الدولية والتحالفات ومراكز القوة الاقتصادية، سنة البحث عن الاستقرار، وإعادة توزيع الثروة والقوة، وتبدّل موازين القوى.
2027 على مختلف الأصعدة
أمنياً التوترات الإقليمية والدولية مستمرة، لكن معها محاولات لاحتواء الصراعات والوصول إلى تسويات.
اقتصادياً منافسة شرسة على الطاقة والتجارة والتكنولوجيا، وضغوط ثقيلة على الدول ذات الاقتصادات الهشّة. قد لا نشهد أزمة اقتصادية عالمية شاملة، لكن المخاطر قائمة ولا يجوز الاستهانة بها.
مالياً يتجه الاهتمام أكثر نحو الذهب والعملات والاستثمارات الآمنة، في ظل تقلبات الأسواق.
اجتماعياً تتزايد المطالبة بالإصلاح وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تغيير متسارع يطال الوظائف والصناعة والأمن والاقتصاد، ولن يترك قطاعاً بمنأى عنه.
سنة صعبة... نحو عصر جديد
لا شك في أن 2027 صعبة جداً، بل أصعب من العام الماضي 2026، إذ نعبر نحو عصر جديد يبشّر بتغيّرات مهمة سياسياً واجتماعياً وقضائياً.
وللعبور ثمن. فثمة ارتدادات سلبية على صعيد التداول المصرفي، من ارتفاع الفوائد وصعوبات التمويل والقروض، إلى سوق العقارات وأسعار السلع والعمليات التجارية. كما يمتد التأثير إلى الصعيد الدبلوماسي والدولي والقانوني والقضائي، وإلى العلاقات الدولية والشخصية على حدّ سواء.
وتسود البلبلة والتنافر والتخاصم، وهي المشاكل الأساسية التي قد تهزّ هذا العام. أما مرحلة الركود الاقتصادي العالمي، فسوف تراوح مكانها ولن تكون سهلة.
الخلاصة
2027 ليست عاماً للمتفرجين. إنها سنة تكافئ من يقرأ التحولات مبكراً، ويُحسن إدارة موارده، ويُدرك أن العالم لا يعود إلى ما كان عليه. فالعصر الجديد لا يُمنح، بل يُنتزع. ومن يفهم قواعد اللعبة الجديدة اليوم، سيكون بين من يرسمونها غداً.
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