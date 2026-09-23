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أبراج اليوم 23 أيلول.. ضغوط مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية

أخبار الأبراج

2026-09-23 | 02:16
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبراج اليوم 23 أيلول.. ضغوط مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية
54 شوهد

تشير توقعات الأبراج ليوم 23 أيلول إلى أجواء متباينة على الصعيد المهني، بين ضغوط وخلافات قد تؤثر في سير العمل، ومحاولات لإيجاد حلول وتجاوز العقبات. عاطفياً، تبرز الحاجة إلى فهم الشريك وتجنب سوء التفاهم، فيما تدعو التوقعات صحياً إلى الابتعاد عن العصبية والأجواء السلبية والاهتمام بالراحة.

برج الحمل

مهنياً: قد تنعكس الخلافات مع بعض الزملاء على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك.

عاطفياً: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، فهذا سيسهّل الأمور بينكما.

صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك قد يكون سلبياً جداً على وضعك الصحي.

برج الثور

مهنياً: يخلّصك شخص غير متوقع من التعب والضغوط، لكن لا تسمح لأعمالك بأن تتراكم، لأنها قد تتأخر.

عاطفياً: لا تختلق المشاكل مع الشريك، بل اعمل على تطويقها قبل أن تتأزم وتؤدي بكما إلى الأسوأ.

صحياً: تجنّب الأشخاص السلبيين وأصحاب النيات السيئة، أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

 
برج الجوزاء

مهنياً: لا تجري الأمور اليوم في مصلحتك، وتزداد المسائل الصعبة تعقيداً، لكن بقدرتك وذكائك تتمكن من إيجاد الحلول الناجعة.

عاطفياً: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك، وقد تفكر في خوض مغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة.

صحياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل الصحي، فقد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.

 
برج السرطان

مهنياً: تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة، وتحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك.

عاطفياً: خذ بآراء الشريك واعمل بها، لأنه قد يدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.

صحياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة تكمن في عدم قدرتك على التنفيذ بسبب وضعك الصحي.

 
برج الأسد

مهنياً: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومانسية، كما للرحلات الممتعة.

عاطفياً: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أن تكرار سوء التفاهم قد يعوق تطور العلاقة بينكما.

صحياً: أهمل كل من يحاول إثارة عصبيتك، وابتعد عن الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.

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