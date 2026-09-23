أبراج اليوم 23 أيلول.. ضغوط مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحكم بإعدام قاتل الضابط والمنتسب في حادثة تجاوزات الدورة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576880-639257520271411573.jpg
أبراج اليوم 23 أيلول.. ضغوط مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية
أخبار الأبراج
2026-09-23 | 02:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
54 شوهد
تشير توقعات الأبراج ليوم 23 أيلول إلى أجواء متباينة على الصعيد المهني، بين ضغوط وخلافات قد تؤثر في سير العمل، ومحاولات لإيجاد حلول وتجاوز العقبات. عاطفياً، تبرز الحاجة إلى فهم الشريك وتجنب سوء التفاهم، فيما تدعو التوقعات صحياً إلى الابتعاد عن العصبية والأجواء السلبية والاهتمام بالراحة.
برج الحمل
مهنياً: قد تنعكس الخلافات مع بعض الزملاء على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك.
عاطفياً: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، فهذا سيسهّل الأمور بينكما.
صحياً: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك قد يكون سلبياً جداً على وضعك الصحي.
برج الثور
مهنياً: يخلّصك شخص غير متوقع من التعب والضغوط، لكن لا تسمح لأعمالك بأن تتراكم، لأنها قد تتأخر.
عاطفياً: لا تختلق المشاكل مع الشريك، بل اعمل على تطويقها قبل أن تتأزم وتؤدي بكما إلى الأسوأ.
صحياً: تجنّب الأشخاص السلبيين وأصحاب النيات السيئة، أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.
برج الجوزاء
مهنياً: لا تجري الأمور اليوم في مصلحتك، وتزداد المسائل الصعبة تعقيداً، لكن بقدرتك وذكائك تتمكن من إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفياً: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك، وقد تفكر في خوض مغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة.
صحياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل الصحي، فقد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.
برج السرطان
مهنياً: تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح وحماسة، وتحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع المحيط، وربما تصاب بجرح في كبريائك.
عاطفياً: خذ بآراء الشريك واعمل بها، لأنه قد يدفعك إلى إعادة النظر في أسس العلاقة بينكما.
صحياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة تكمن في عدم قدرتك على التنفيذ بسبب وضعك الصحي.
برج الأسد
مهنياً: الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومانسية، كما للرحلات الممتعة.
عاطفياً: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصاً أن تكرار سوء التفاهم قد يعوق تطور العلاقة بينكما.
صحياً: أهمل كل من يحاول إثارة عصبيتك، وابتعد عن الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
أبراج اليوم 13 أيلول.. تغيرات مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية
01:35 | 2026-09-13
حظوظ الأبراج اليوم: فرص عاطفية وتوترات مهنية تنتظر هذه الأبراج
07:27 | 2026-09-15
حظك اليوم: فرص مهنية وأجواء عاطفية تحمل أخبارا مفرحة
02:30 | 2026-08-19
توقعات الأبراج ليوم 13 تموز 2026.. فرص مهنية ومفاجآت عاطفية لهذه الأبراج الخمسة
11:54 | 2026-07-13
ابراج
السومرية
العراق
الابراج اليومية
ابراج السومرية
ابراج 2026
برج السرطان
برج الجوزاء
برج الأسد
برج الثور
السرطان
التنف
ﻹعادة
الثور
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
دوليات
40.93%
08:44 | 2026-09-21
منشور قد يكلفك 10 سنوات سجناً.. الاعلام الامني تصدر تحذيراً هاماً
08:44 | 2026-09-21
عقوبة صارمة على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
رياضة
21.5%
10:50 | 2026-09-21
عقوبة صارمة على حكم مباراة ريال مدريد وأتلتيكو
10:50 | 2026-09-21
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
اقتصاد
18.94%
10:56 | 2026-09-22
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
10:56 | 2026-09-22
الدولار يواصل الانخفاض.. ارقام جديدة للأسعار في السوق العراقية
اقتصاد
18.63%
09:41 | 2026-09-21
الدولار يواصل الانخفاض.. ارقام جديدة للأسعار في السوق العراقية
09:41 | 2026-09-21
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
صباحكم أحلى مع سلمى
بين الرجل والمرأة 17-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
طل الصباح
زووم - علماشي 21-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-21
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
مايك السومرية
الفنان نؤاس اموري - الحلقة ١٤ | season 2
15:30 | 2026-09-16
اخترنا لك
قرارات حاسمة وتقلبات في الحب والعمل... إليكم توقعات الفلك!
05:04 | 2026-09-22
ماذا ينتظر الحمل والأسد والميزان اليوم؟
07:46 | 2026-09-19
حظوظ الأبراج اليوم: فرص عاطفية وتوترات مهنية تنتظر هذه الأبراج
07:27 | 2026-09-15
أبراج اليوم 13 أيلول.. تغيرات مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية
01:35 | 2026-09-13
انفراجات كبرى وأيام حظ متساوية.. ماذا تخفي خريطة الفلك لجميع الأبراج هذا الأسبوع؟
01:00 | 2026-09-12
حظك اليوم: فرص مهنية جديدة وتحذيرات من التوتر والعودة إلى الماضي
01:34 | 2026-09-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.