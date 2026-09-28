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أبراج اليوم 28 أيلول.. تغيّرات مهنية ومفاجآت عاطفية ونصائح صحية

أخبار الأبراج

2026-09-28 | 01:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبراج اليوم 28 أيلول.. تغيّرات مهنية ومفاجآت عاطفية ونصائح صحية
217 شوهد

تشير توقعات الأبراج ليوم 28 أيلول إلى تغيّرات وأحداث متباينة على الصعيد المهني، مع فرص جديدة لبعض الأبراج وتحذيرات من التوتر أو التغييرات المفاجئة. عاطفياً، تبرز أهمية الحوار والتفاهم والحفاظ على استقرار العلاقات، فيما تدعو النصائح الصحية إلى الاهتمام بالنشاط البدني والراحة النفسية.


برج العذراء

مهنياً: يحاول أحد الزملاء في العمل توجيهك نحو الطريق الصحيح وتحذيرك من بعض المغرضين، فلا تغضب منه.

عاطفياً: يصلك خبر سعيد على الصعيد العاطفي، يدفعك إلى التمسك بما يجول في فكرك وما يشعر به قلبك.

صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيد، فحاول الحفاظ على وتيرة هدوئك واستقرارك.

برج الميزان

مهنياً: اجتهادك الذي تظهره قد لا يجد التقدير الكافي بين أشخاص لا يقدّرون جهودك وتضحياتك.

عاطفياً: قد تسيء إلى الحبيب من دون قصد، ما يسبب توتراً في العلاقة بينكما، فحاول تسوية الوضع سريعاً.

صحياً: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.

برج العقرب

مهنياً: يشير الخسوف الحاصل في الحمل إلى طارئ قد يطال المؤسسة التي تعمل فيها، أو إلى بعض التغييرات في الإدارة ومواقع القرار.

عاطفياً: حاول أن تبني علاقتك بالحبيب على الحوار المتبادل والتفاهم والثقة والشفافية.

صحياً: يظهر أثر عدم ممارستك الرياضة تباعاً، من خلال زيادة الوزن وآلام الظهر والعنق وبين الكتفين.

برج القوس

مهنياً: يكتمل القمر في الحمل ويحدث خسوف في البرج نفسه، ما قد يعني تغييراً لمصلحتك يأتي بصورة سريعة.

عاطفياً: ابحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.

صحياً: تتوتر أعصابك قليلاً وتشعر بالإرهاق، فاستشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته.

برج الجدي

مهنياً: قد يسبب اكتمال القمر في الحمل مع حدوث الخسوف إرباكاً وتشاؤماً رغم بوادر النجاح، لكن لا تقلق، فقريباً تحصد ثمار تعبك.

عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب، ولا تفكر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزع استقرارها.

صحياً: لا تتردد في طلب مشاركة الأصدقاء لك في رحلة برية، فهي مفيدة للجميع.

برج الدلو

مهنياً: يكتمل القمر في برج الحمل ويحدث خسوفاً في البرج نفسه، وقد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى شعورهم باليأس من إمكانية تغيير وجهة نظرك.

عاطفياً: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها، وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته.

صحياً: قد تكون معنوياتك منخفضة جداً وتشعر بالألم في هذا الوقت، ما يسبب لك اضطراباً نفسياً.

برج الحوت

مهنياً: يتحدث الخسوف في الحمل عن تغيّرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك، وقد تحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها وتفرحك كثيراً.

عاطفياً: لا تدع الأفكار المشوشة والسلبية تسيطر على علاقتك بالشريك، بل ابحث عن كل ما يبهجك ويجدد العلاقة.

صحياً: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد كبير وإرادة صلبة، يستحق منك التهنئة.
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