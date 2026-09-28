أبراج اليوم 28 أيلول.. تغيّرات مهنية ومفاجآت عاطفية ونصائح صحية

برجمهنياً: يحاول أحد الزملاء في العمل توجيهك نحو الطريق الصحيح وتحذيرك من بعض المغرضين، فلا تغضب منه.عاطفياً: يصلك خبر سعيد على الصعيد العاطفي، يدفعك إلى التمسك بما يجول في فكرك وما يشعر به قلبك.صحياً: وضعك الصحي أكثر من جيد، فحاول الحفاظ على وتيرة هدوئك واستقرارك.مهنياً: اجتهادك الذي تظهره قد لا يجد التقدير الكافي بين أشخاص لا يقدّرون جهودك وتضحياتك.عاطفياً: قد تسيء إلى الحبيب من دون قصد، ما يسبب توتراً في العلاقة بينكما، فحاول تسوية الوضع سريعاً.صحياً: حاول التخفيف من قيادة السيارات حتى لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.مهنياً: يشير الخسوف الحاصل في الحمل إلى طارئ قد يطال المؤسسة التي تعمل فيها، أو إلى بعض التغييرات في الإدارة ومواقع القرار.عاطفياً: حاول أن تبني علاقتك بالحبيب على الحوار المتبادل والتفاهم والثقة والشفافية.صحياً: يظهر أثر عدم ممارستك الرياضة تباعاً، من خلال زيادة الوزن وآلام الظهر والعنق وبين الكتفين.مهنياً: يكتمل القمر في الحمل ويحدث خسوف في البرج نفسه، ما قد يعني تغييراً لمصلحتك يأتي بصورة سريعة.عاطفياً: ابحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.صحياً: تتوتر أعصابك قليلاً وتشعر بالإرهاق، فاستشر طبيبك واعمل بنصائحه وتعليماته.برجمهنياً: قد يسبب اكتمال القمر في الحمل مع حدوث الخسوف إرباكاً وتشاؤماً رغم بوادر النجاح، لكن لا تقلق، فقريباً تحصد ثمار تعبك.عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب، ولا تفكر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزع استقرارها.صحياً: لا تتردد في طلب مشاركة الأصدقاء لك في رحلة برية، فهي مفيدة للجميع.برجمهنياً: يكتمل القمر في برج الحمل ويحدث خسوفاً في البرج نفسه، وقد يؤدي عنادك مع بعض الزملاء إلى شعورهم باليأس من إمكانية تغيير وجهة نظرك.عاطفياً: احترم عائلة الحبيب وتقرّب منها، وأقم معها أطيب العلاقات لتكسب المزيد من مودته.صحياً: قد تكون معنوياتك منخفضة جداً وتشعر بالألم في هذا الوقت، ما يسبب لك اضطراباً نفسياً.مهنياً: يتحدث الخسوف في الحمل عن تغيّرات في أوضاعك المالية، لكن الحظ إلى جانبك، وقد تحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها وتفرحك كثيراً.عاطفياً: لا تدع الأفكار المشوشة والسلبية تسيطر على علاقتك بالشريك، بل ابحث عن كل ما يبهجك ويجدد العلاقة.صحياً: ما توصلت إليه على الصعيد الصحي، بعد جهد كبير وإرادة صلبة، يستحق منك التهنئة.