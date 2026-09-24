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حظك اليوم.. فرص جديدة في العمل وعلاقات تحتاج إلى الحذر

أخبار الأبراج

2026-09-24 | 01:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حظك اليوم.. فرص جديدة في العمل وعلاقات تحتاج إلى الحذر
207 شوهد

تشير توقعات الأبراج ليوم 24 أيلول إلى يوم مهني متباين، يحمل لبعض الأبراج فرصاً للنجاح والدعم، فيما تتطلب أجواء العمل لدى آخرين مزيداً من التنظيم والحذر. عاطفياً، تبرز الحاجة إلى الحفاظ على العلاقة وتجنب تدخل الآخرين، بينما تركز النصائح الصحية على ضبط الانفعالات والاهتمام بالراحة النفسية والجسدية.

برج العذراء
مهنياً: يدعوك أرباب العمل أو المسؤول عنك مباشرة إلى العودة إلى الواقع والتصرف بدقة ورصانة.
عاطفياً: علاقتك بالحبيب في خطر، فبادر إلى إنقاذها سريعاً وإلا خسرت من تحب.
صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر المستطاع، وسيطر على انفعالاتك، ووجّه جهودك نحو النشاطات المفيدة لصحتك.

برج الميزان
مهنياً: تدخل اليوم مرحلة مهنية مهمة جداً، ويسلط الضوء عليك، فتحلق في سماء النجاح وتنال مكافأة كبيرة.
عاطفياً: اهتم بنفسك أكثر حتى تكسب حب أحد الأشخاص من الطرف الآخر.
صحياً: انتبه إلى ظروفك الصحية ولا تهمل أي إشارة، وتجنب الانفعالات لأنها قد تسبب ضرراً للقلب.

برج العقرب
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك، ويريح أعصابك ويخلصك من التوتر.
عاطفياً: يؤثر وضعك المادي في علاقتك بالشريك، ما قد يؤدي إلى ابتعاده عنك ورغبته في الانفصال.
صحياً: تجاوز الأمور العالقة بينك وبين الآخرين بهدوء وروية، واضبط أعصابك وخفف من توترك.

برج القوس
مهنياً: يحمل هذا اليوم والأيام المقبلة فرصاً، لكن أحد الزملاء قد يدبّر إساءة ما ضدك ويحجب عنك معلومات مهمة.
عاطفياً: حافظ على سرية ما يحدث بينك وبين الشريك، ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونكما.
صحياً: من أراد المحافظة على صحة سليمة، فلا يدخر أي وسيلة من أجل ذلك.

برج الجدي
مهنياً: يدفعك هذا اليوم العصيب إلى إجراء حوار هادئ مع الزملاء لشرح وجهة نظرك وإقناعهم بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها.
عاطفياً: تشكو الوحدة بسبب بعدك عن الشريك وعدم تمكنك من لقائه متى شئت.
صحياً: إذا لاحظت أن الازرقاق يتكاثر ويتكاثف تحت عينيك، فقد يكون السبب قلة النوم التي تعانيها.

برج الدلو
مهنياً: يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك، ما يساعدك على تعويض الخسارة التي لحقت بك.
عاطفياً: يثير إعجابك شخص التقيته أخيراً، وتتمنى إقامة علاقة جدية معه ثم الارتباط به.
صحياً: تطلب إجازة من العمل لتمضية أسبوع في القرية والقيام ببعض الأعمال الزراعية، ما يساعدك على الراحة نفسياً.

برج الحوت
مهنياً: احذر التراجع المهني، ونظّم جدول أعمالك، وسيطر على انفعالاتك، وتكتم على أسرارك.
عاطفياً: لا تفتعل الخلافات مع الحبيب، ولا سيما اليوم، بل كن متفهماً معه، فهو بحاجة ماسة إليك للوقوف إلى جانبه.
صحياً: أنت في حالة صحية ممتازة، وتبدو سعيداً بهذا الوضع بعد خوضك مساراً عسيراً مع المرض.
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