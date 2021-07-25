ثماني محافظات تسجل 50 درجة مئوية وانخفاض ملحوظ يبدأ الاربعاء

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة يبدأ من اليوم الأحد ويستمر لغاية الأربعاء المقبل"، متوقعا أن "تصل درجات الحرارة إلى الـ50 درجة مئوية، وخصوصاً في مناطق الجنوب".وأضاف أن "درجات الحرارة ستنخفض بشكل تدريجي درجات عدة بعد يوم الاربعاء، حيث إن تأثير المنخفض الموسمي الحراري مستمر على البلاد".وأشار إلى أن "هناك حالة انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة وتذبذب حتى مطلع شهر ايلول المقبل".ونشرت هيأة الانواء الجوية جدولاً بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين حيث ستسجل ثماني محافظات 50 درجة مئوية وهي كربلاء المقدسة وواسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان وذي قار والمثنى، بينما تسجل البصرة 51 درجة، وفي العاصمة بغداد ستكون درجة الحرارة 49 درجة مئوية.