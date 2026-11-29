وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم على العموم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة الشدة تكون رعدية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط الى (40) كم في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة لتصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مشيرة إلى أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وفي الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأوضحت أن "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والمنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".