أعلن ، السبت، أن جميع المحافظات تسجل إصابات بمرض السحايا ضمن المعدلات المتوقعة، مؤكداً تسجيل 4,358 حالة إصابة في عموم خلال عام 2026، فيما أشار الى عقد اجتماع مهم يوم غد لبحث آخر مستجدات الموقف الوبائي.

وقال لوزارة في بيان، إن "رئيس علي فالح ، استقبل عزيز ، بحضور رئيس يوسف الدنيناوي، للاطلاع على مستجدات الموقف الوبائي الخاص بمرض في والإجراءات المتخذة لمتابعة الحالات وتعزيز الرصد الوبائي والوقاية والسيطرة على المرض".

وأضاف، أن "وزير الصحة استعرض خلال اللقاء بيانات الرصد الوبائي والإحصائيات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحاً تسجيل (3,948) حالة خلال عام 2024، و(4,129) حالة خلال عام 2025، فيما بلغت الحالات المسجلة (4,358) حالة خلال عام 2026 في عموم العراق".

وبشأن ، قال الوزير، بحسب البيان، إن "جميع المحافظات تسجل إصابات ضمن المعدلات المتوقعة"، مشيراً إلى تسجيل (15) حالة وفاة في المحافظة منذ بداية العام ولغاية الآن، وأن الحالات المسجلة متفرقة، مؤكداً أن "الوزارة تتابع الموقف بصورة مستمرة ودقيقة".

وتابع أن "الوزارة أرسلت وفداً وزارياً إلى المحافظة للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة، ومتابعة عمل ، وزيارة المرضى والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ".

وأكد الوزير استمرار في متابعة الموقف الوبائي في والمحافظات، وإجراء الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها، والتوسع في التقييم السريري والمختبري لتحديد المسببات، فضلاً عن تعزيز الإجراءات والتوعوية، والتأكيد على اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تستند في تقييمها للموقف الوبائي والإجراءات المتخذة إلى آراء وتوصيات للصحة الواحدة، واللجان الاستشارية الخاصة بالوبائيات والأمراض الانتقالية ممن قدموا آراءهم العلمية والتخصصية بشأن الموقف، ومن المقرر عقد اجتماع مهم يوم غد يضم وزيري الصحة والتربية واللجنة العليا للصحة الواحدة، لبحث آخر مستجدات الموقف الوبائي ومناقشة الإجراءات والتوصيات اللازمة لتعزيز الوقاية والحد من انتشار المرض".

كما أكد وفق البيان، أن جميع الإمكانيات التشخيصية والعلاجية متوفرة في المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بما يضمن تشخيص الحالات ومتابعتها وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.