وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قيادة شرطة متمثلة بمديرية نجدة الرصافة، مديرية أفواج طوارىء الرصافة، ، مديرية مكافحة الإجرام، واقسام شرطة الامين والزوراء والزهور وباب الشيخ وبغداد الجديدة والصدر الثالث والفوج التكتيكي وفوج سوات ومفارز الكلاب البوليسية (K9))، وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة، ، مديرية مرور الرصافة، ، ، ، ومفارز جهاز المخابرات ومفارز دفاع مدني الرصافة ومفارز الأمن السياحي ومفارز جهاز الامن الوطني، نفذت ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة الفضيلية ضمن قاطع المسؤولية".واضاف البيان ان "الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون، والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلاً عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وازالة التجاوزات وفرض الأمن والقانون في المنطقة".واشار البيان ان الحملة اسفرت:-القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق المادة (405) ق ع، و⁠القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.-القبض على متهمين ضبط بحوزتهم اسلحة نوع بندقية كلاشينكوف عدد (3) ومسدس-القبض على مخالفين لشروط الاقامة عدد (40)-⁠القبض على سراق عدد (2)وتابع البيان انه "تم إيداعهم التوقيف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".