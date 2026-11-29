وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، أن "الحالات المسجلة لا تختلف عن تلك التي شهدتها السنوات الماضية، وتقع ضمن المعدلات الوبائية المعتمدة عالمياً، مؤكدة أن الوضع الصحي يخضع لمراقبة ومتابعة دقيقة".وأوضحت أن " مرض معدٍ يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، ويمكن تشخيصه من خلال الأعراض والفحوصات المختصة، فيما تتوفر العلاجات اللازمة له".وأضافت أن "الفرق الصحية تواصل مراقبة المدارس والأماكن العامة، وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للكشف عن الحالات ومتابعتها".وأكدت الوزارة أن "الوضع الراهن لا يستدعي القلق أو اتخاذ إجراءات استباقية لتعليق الأنشطة أو تعطيل العملية التعليمية"، مشددة على "استمرار متابعة الوضع الصحي وإطلاع المواطنين على أي مستجدات بهذا الشأن".