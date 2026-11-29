وقال الصحاف في بيان، ورد لـ إن "السفارة نجحت، بعد جهود استخبارية استثنائية استمرت 40 يوماً، في الكشف عن مصير المهاجرين وإنقاذهما، بالتنسيق والإشراف المباشر من العراقي والأجهزة الأمنية المختصة في العاصمة ".وأضاف أن "المهاجرين استُقبلا في مبنى السفارة، حيث جرى الشروع فوراً بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية والإنسانية لهما، فضلاً عن البدء بإجراءات تسهيل عودتهما الطوعية إلى ، بالتنسيق مع الجهات الليبية المعنية".وأشار الصحاف إلى أن "العملية تكللت بالنجاح رغم المخاطر المرتبطة بشبكات تهريب وتجارة البشر، التي تواصل استهداف فئة الشباب العراقيين والإيقاع بهم".