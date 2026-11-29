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أعلن وزير تربية ، آلان ، تخويل المحافظات والإدارات المستقلة صلاحية إعلان يوم الثلاثاء المقبل رسمية، في حال وجود مخاطر من حدوث سيول، استناداً إلى توقعات الأنواء الجوية.

وقال سعيد إن التوقعات تشير إلى وجود مخاطر من حدوث سيول يوم الثلاثاء المقبل، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المحتملة.



وأضاف أن مديريات التربية مخوّلة بإعلان تعطيل الدوام المدرسي، وفقاً لتقديرات الوضع الجوي ومستوى المخاطر في مناطقها.