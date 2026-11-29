وقالت المديرية القانونية في الهيأة، في بيان صدر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2026، إن ما جرى تداوله بشأن وقف تلك الرواتب لا أساس له من ، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.وشددت الهيأة على ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي قد تثير القلق بين المستفيدين وعائلات الشهداء والجرحى.