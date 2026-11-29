وذكر في بيان أن الأحكام صدرت بعد عدة جلسات، بحضور وكلاء المدانين وممثلين عن لدى .وأضاف أن صدور هذه الأحكام رفع إجمالي عدد المحكومين في القضية إلى 35 مداناً فرنسياً، تسلمتهم السلطات العراقية من شمال شرق .وأشار إلى أن الأولى تولت التحقيق في الملف، بدعم من للتعاون القضائي الدولي، الذي أسهم في تدقيق الأدلة والوثائق قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.وصدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات.