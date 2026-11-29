وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على كلٍّ من مدير شعبة سيطرات النفط في و" مفوض في شرطة الطاقة"، في قضيَّة قيام شبكةٍ من الضُّبَّاط والمُنتسبين بتسهيل عمليَّات تهريب المُشتقات النفطيَّة إلى خارج المُحافظة، بالتعاون مع عددٍ من المُهرّبين".وبيّنت أنَّ "عمليَّات التهريب كانت تتمُّ عبر أسطولٍ من العجلات والصهاريج"، لافتةً إلى "دفع مبالغ ماليَّةٍ إلى السيطرات التابعة لشرطة نفط نينوى؛ لقاء السماح بمرور العجلات المُحمَّلة بالوقود، فضلاً عن جمع أتاواتٍ ومبالغ ماليَّةٍ من كلّ ساحات تهريب النفط في المحافظة".وأكدت ان "المحكمة قرَّرت فرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار على المُدانين، وعند عدم الدفع حبسهما لمُدَّة ثلاث سنواتٍ تُنفَّذُ بالتعاقب مع العقوبة الأصليَّة، موضحةً أنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات نينوى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، وتوصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصَّريَّة المُدانين، فأصدرت على ضوئها قراري الإدانة بحقّهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات".