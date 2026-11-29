وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن عملية الضبط تمت في نقطة البحث والتحري خارج الكمركي، بعد رصد مخالفات لشروط وضوابط الاستيراد.وأضافت أن الكشف الميداني والتدقيق في البضائع المحملة أظهرا وجود إشارات منشأ أردني موضوعة باستخدام صبغ أحمر على الهياكل الحديدية، من دون تثبيتها بالحفر أو النقش أو على الحديد نفسه، خلافاً للأصول الفنية المعتمدة، ما كشف عن كونها علامات مفتعلة ومزورة لإخفاء المنشأ الحقيقي للبضاعة.وأشارت إلى أن التلاعب يهدف إلى الاستفادة بصورة غير قانونية من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية العراقية الأردنية للتعاون الاقتصادي، وبما يشكل مخالفة لأحكام قانون .وبينت أن هذه العملية تسببت بهدر في المال العام يقدر بنحو 20 مليون دينار عراقي، نتيجة محاولة تمرير البضائع ببيانات منشأ غير صحيحة والاستفادة من الإعفاءات والامتيازات الكمركية.ولفتت المديرية إلى تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة العجلات مع حمولاتها إلى مركز شرطة طريبيل، تمهيداً لعرض القضية أمام قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.