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مديرية المجاري تعلن تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة
محليات
2026-11-28 | 12:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
42 شوهد
أعلنت المديرية العامة
للمجاري، السبت، عن تواصل تنفيذ مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة بمحافظة
الأنبار
.
وقات المديرية في بيان، "بمتابعة مباشرة من قبل المهندس
عماد توفيق
آل
ميرزا
مدير عام
المديرية العامة
للمجاري تواصل الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة للمجاري أعمالها التنفيذية في مشروع شبكات مجاري ناحية كبيسة بمحافظة
الأنبار
ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، وفق رؤية فنية وتنموية تستهدف إحداث تحول ملموس في الواقع الخدمي والبيئي للناحية".
وأضاف البيان ":يتضمن المشروع تنفيذ شبكات للصرف الصحي بطول (78) كم، وشبكات لتصريف مياه الأمطار بطول (41) كم، فضلاً عن إنشاء محطة رفع مزدوجة، وتنفيذ محطة معالجة مركزية بطاقة تصميمية تبلغ (11,000) م³/يوم".
ولفت الى أن "المشروع يسهم في تحسين الواقع البيئي والصحي لناحية كبيسة، والحد من تجمعات مياه الصرف الصحي والأمطار، فضلاً عن توفير مياه معالجة قابلة للاستفادة منها في أغراض الري الزراعي وإمكانية إنتاج
الأسمدة
العضوية بما يعزز كفاءة استثمار الموارد ويحافظ على البيئة والمسطحات المائية من التلوث تحقيقاً لمتطلبات التنمية المستدامة".
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