وقال المصدر لـ ، إنه "تم العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية كانت تطفو في نهر بالقرب من قرية جنوبي ".وتابع، ان "فرق الإنقاذ انتشلت الجثة ونقلتها إلى دائرة الطب العدلي للتعرف على هويتها"، مشيرا الى انه "تم فُتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة وأسباب الوفاة".