

اعلن رئيس ، ، اليوم السبت، اطلاق منصة التقديم على مبادرة "وطن" هذا الاسبوع.



وذكر بيان لمكتب الحمداني، ان الاخير "اعلن قرب اطلاق منصة التقديم على الاراضي المجانية ضمن مبادرة وطن هذا الاسبوع".



واكد الحمداني، وفق البيان، "شمول قضاء بالمبادرة".