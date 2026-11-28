وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "النتائج تضمنت قبول (12) طالبا في قناة المركزي و(7) طلاب في قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص، و(9) طلبة في قناة التعليم الجامعي ".واضافت أنه "بإمكان الطالب معرفة نتيجة القبول عبر تطبيق (منصة قدم) والضغط على نتائج القبول/ التثبيت".