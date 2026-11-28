وقال العطواني، في مؤتمر صحفي نشرته وتابعته ، إنه "تم توقيع العقد الأولي لمشروع سكني في ناحية النهروان يمتد على مساحة 10 آلاف دونم، ضمن مبادرة (وطن)"، مؤكداً أن "المشروع سيوفر سكنية مخدومة بجميع خدمات البنى التحتية، مع شمول مناطق أخرى في العاصمة بالمبادرة، من بينها ".وتابع، أن "المشروع يتضمن توفير جميع الخدمات الأساسية، بما فيها شبكات الماء والمجاري والكهرباء والطرق ومحطات الرفع، بهدف إنشاء مشروع سكني متكامل يحقق مفهوم الإسكان الحقيقي".وأضاف أن "المشروع في ناحية النهروان تبنته شركة البادية الرابعة، بعد استحصال موافقة رئيس على مشاركتها في المبادرة"، مبيناً أن "العقد الأولي جرى توقيعه، وسيتم رفع كتاب إلى لتحديد موعد وضع حجر الأساس والمباشرة بتنفيذ المشروع".وأوضح أن "هناك أراض في قضاء ستدخل ضمن المبادرة"، مشيراً إلى أن "المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم من المقرر إطلاقها خلال الأسبوع الحالي".وتابع أن "الحكومة عملت على توثيق بيانات الدوائر العدلية، ولا سيما بيانات ، لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تتيح التحقق من استحقاقات المتقدمين، وتضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي وإيصالها إلى مستحقيها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة".وأكد، أن "قطع الأراضي ضمن مبادرة (وطن) ستوزع مجاناً على المواطنين، وفق ضوابط ومعايير محددة للمفاضلة بين المتقدمين، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها الفعليين".واختتم بأن "الهدف من هذه الإجراءات هو إنصاف المواطنين الذين لم يسبق لهم الحصول على أي قطعة أرض طوال مدة سكنهم في المحافظة أو غيرها"، مشيراً إلى أن "المعايير المعتمدة تهدف إلى تحقيق العدالة في التوزيع وضمان حصول كل مستحق على حقه".