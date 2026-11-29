وقال كناوي إن اجتماعاً عُقد مع الدوائر المختصة في والتربية لمتابعة ما أُثير بشأن المرض، مبيناً أن الجهات المعنية تابعت الملف بأدق التفاصيل، بما في ذلك الحالات المشتبه بها والإصابات المؤكدة، بحسب .وأضاف أن مديرية التربية تتابع تفاصيل المدارس حرصاً على سلامة الطلبة وصحتهم، مؤكداً أن الوضع الصحي في المحافظة طبيعي ولا توجد مؤشرات على تفشي المرض.وأشار إلى أن تتمتع بوعي صحي، وأن الأطفال حاصلون على اللقاحات، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المحلية ودائرة الصحة وقسم الصحة العامة ومديرية التربية لمتابعة الملف.ودعا المواطنين إلى عدم القلق، مؤكداً أن الفرق الصحية والتربوية تتابع أوضاع الأطفال، وأن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة فوراً في حال ظهور أي تطورات أو تسجيل حالات تستدعي ذلك.