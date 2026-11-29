وقال وزير التربية ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ، إن الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع لمتابعة المستجدات، مبيناً أنها وجهت بإغلاق الحوانيت المدرسية وفرض الرقابة على الأغذية، فضلاً عن تعليق الرحلات المدرسية والاجتماعات مع أولياء الأمور.وأكد أن الوزارة معنية بسلامة نحو 12 مليون طالب وتلميذ، مشيراً إلى أن الإجراءات تأتي في إطار الحرص على سلامتهم والحد من احتمالات انتقال العدوى.من جانبها، قالت رئيسة النيابية إن تابع مع وزارة جميع الخطوات المتخذة منذ بدء تداول الأنباء عن تسجيل إصابات بالمرض.وأوضحت أن الإحصائيات المسجلة خلال العام الحالي والسنوات السابقة جاءت بمعدلات متقاربة، ولا يوجد أي وباء أو تفشٍّ لالتهاب السحايا في البلاد، مؤكدة أن وزارة الصحة نشرت إرشادات وقائية لتطبيقها في المدارس والجامعات والكليات والدوائر والمؤسسات الرسمية.وأضافت أن تأتي بالمرتبة السادسة من حيث أعداد الإصابات، مشددة على استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الإجراءات والتعامل مع المستجدات.