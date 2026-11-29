وذكرت الصحيفة أن الحادثة وقعت منتصف العام الماضي، بعد خلاف بين طرفين من العائلة بشأن ملكية أرض زراعية، تطور إلى مواجهة مسلحة أمام دار العم، استخدمت فيها أسلحة نارية بينها بندقية M4 وكلاشينكوف ومسدس.وبحسب إفادة الشقيق الرابع، الذي أصيب خلال الحادثة، أطلق أحد المدانين النار باتجاه أشقائه، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابته في ساقه، مشيراً إلى أن أحد أشقائه تعرض لإطلاقات إضافية رغم إصابته.وأوضحت الصحيفة أن المحكمة استندت في قرارها إلى أقوال المشتكي والمدعين بالحق الشخصي، ومحاضر كشف الدلالة، والتقارير الطبية العدلية، فضلاً عن تسجيلات المراقبة ومحاضر ضبط الأسلحة والظروف الفارغة وتقارير الأدلة الجنائية.وبعد مراجعة الأدلة وسماع إفادات الشهود، عدّت المحكمة الأدلة كافية ومقنعة للإدانة، وأصدرت أحكام الإعدام بحق المدانين الأربعة وفق أحكام المادة 406/1/ز من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، واستدلالاً بالأمر رقم 3 لسنة 2004.