وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانين اثنين، عن جريمة تزوير مستندات وأوليات عقارية عائدة إلى أمانة ، والتلاعب بها، وبيعها، وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين".واضاف انه "تم ضبط أختام مزورة منسوبة إلى دوائر الدولة الرسمية، فضلاً عن وكالات وسندات عقارية مختلفة، وعقود بيع وشراء، وكتب تحاسب ضريبي لحوزة المدانين"، مشيرا الى ان "الحكم صدر بحقهما وفقاً لأحكام المادة 289 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".