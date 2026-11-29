وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "خطة الوزارة لافتتاح مشروع ربط جسر الطابقين بالمعلق تتضمن إدخال ممر الذهاب باتجاه إلى الخدمة نهاية 2026، وكذلك استكماله بصورة نهائية خلال الربع الأول من 2027".وأضاف أن "ربط جسر الطابقين بالمعلق سيفتتح كأول مشروع عابر لنهر ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية"، مؤكداً "استمرار العمل بقية الجسور العابرة للنهر وهي الثاني، والصرافية الموازي، والكريعات وغزة في الزعفرانية".وأشار الصفار إلى "استمرار أعمال إنشاء جسر الرستمية الذي يعبر ، إذ بلغت نسبة إنجازه 86 بالمائة، ويعدُّ من المشاريع الحيوية جنوب العاصمة، لما يمثله من أهمية إستراتيجية في تعزيز إنسيابية حركة المرور في المحاور الرابطة مع المحافظات الجنوبية، فضلاً عن خدمته لمدينتي بسماية وعلي الوردي السكنيتين".وذكر أن "إكمال إنجاز الجسور العابرة لنهر دجلة سيسهم بفتح محاور نقل جديدة تربط جانبي ، إضافة إلى تحقيق أثر فعال في معالجة الاختناقات المرورية، لاسيما أن العاصمة لم تشهد منذ أكثر من ثلاثة عقود، تنفيذ مثل هكذا نوع من المشاريع".وأشار المتحدث باسم الإعمار، أن "الآثار الإيجابية لهذه المشاريع لن تقتصر على الجانب المروري، بل تمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني وتحسين كفاءة النقل داخل العاصمة، وصولاً إلى بناء شبكة طرق متكاملة وأكثر قدرة على استيعاب النمو المتزايد في أعداد المركبات والسكان"، لافتا الى أن "الوزارة أعدت سابقاً خطة لإكمال هذه الجسور خلال 2026، بيد أن أسباب عدة أخرت المخطط للإنجاز، أبرزها الأزمة المالية والوضع الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى عدم المصادقة على موازنة 2026 الاتحادية، مع غياب السيولة النقدية الكافية، فضلاً عن وجود كلف ومستحقات مالية واجبة الدفع لقاء الأعمال المنجزة سابقاً".