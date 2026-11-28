أعلنت ، السبت، عن تسجيل إصابتين بداء السحايا في المحافظة.

وقالت صحة في بيان، "تسجيل إصابتين بداء السحايا لطفلتين تبلغان من العمر 10 أشهر و3 سنوات، مؤكدة تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة بالمرض في عموم المحافظة".

وكان وفد صحي من كشف، اليوم السبت، عن تسجيل 15 حالة وفاة و361 إصابة بالمرض منذ بداية العام الحالي.