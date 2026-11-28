وذكرت تربية الأشرف، في كتاب موجه إلى إدارات المدارس ورياض الأطفال، أن الإجراءات تشمل تأجيل اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين والمدرسين، وإيقاف السفرات المدرسية والاحتفالات والأنشطة اللاصفية كافة حتى إشعار آخر، إلى جانب منح إجازات للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالأمراض.كما تضمنت التوجيهات عدم السماح بعودة الطالب المصاب إلى المدرسة إلا بعد تقديم ما يثبت شفاؤه من ، وتأجيل امتحانات الطلبة الذين تثبت إصابتهم لحين تماثلهم للشفاء، مع التأكيد على التعاون مع فرق المدرسية لتطبيق التدابير .وفي السياق ذاته، وجه لتربية الثالثة، سعد عباس ، الأقسام المختصة وإدارات المدارس ورياض الأطفال بتنفيذ زيارات ميدانية واسعة من قبل الإشراف التربوي، وإلغاء السفرات المدرسية وتعليق اجتماعات مجالس الآباء، فضلاً عن تأجيل الامتحانات الشهرية للطلبة المصابين بالوباء.وشددت توجيهات تربية الكرخ الثالثة، على إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض مرتبطة بالوباء إلى المركز الصحي، وإبلاغ أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم المرضى إلى المدارس، فضلاً عن تفعيل دور المنسق الصحي في كل مدرسة لمتابعة الحالات والتوعية بإجراءات منع انتقال العدوى.وأكدت المديرية ضرورة التواصل مع لصحة الكرخ لمتابعة تطورات الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار المرض داخل المؤسسات التربوية.