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تربيتا النجف والكرخ الثالثة تصدران إجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض في المدارس
محليات
2026-11-28 | 09:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
342 شوهد
أصدرت مديريتا تربية
النجف
الأشرف والكرخ الثالثة، السبت، مجموعة من التوجيهات والإجراءات
الوقائية
إلى إدارات المدارس ورياض الأطفال، بهدف الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الطلبة والتلاميذ والملاكات التربوية، تضمنت إيقاف السفرات المدرسية والأنشطة اللاصفية، وتأجيل امتحانات المصابين، فضلاً عن إلغاء الاصطفاف الصباحي.
وذكرت تربية
النجف
الأشرف، في كتاب موجه إلى إدارات المدارس ورياض الأطفال، أن الإجراءات تشمل تأجيل اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين والمدرسين، وإيقاف السفرات المدرسية والاحتفالات والأنشطة اللاصفية كافة حتى إشعار آخر، إلى جانب منح إجازات للطلبة الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالأمراض.
كما تضمنت التوجيهات عدم السماح بعودة الطالب المصاب إلى المدرسة إلا بعد تقديم ما يثبت شفاؤه من
المركز الصحي
، وتأجيل امتحانات الطلبة الذين تثبت إصابتهم لحين تماثلهم للشفاء، مع التأكيد على التعاون مع فرق
الصحة
المدرسية لتطبيق التدابير
الوقائية
.
وفي السياق ذاته، وجه
المدير العام
لتربية
الكرخ
الثالثة، سعد
صابر
عباس
الربيعي
، الأقسام المختصة وإدارات المدارس ورياض الأطفال بتنفيذ زيارات ميدانية واسعة من قبل الإشراف التربوي، وإلغاء السفرات المدرسية وتعليق اجتماعات مجالس الآباء، فضلاً عن تأجيل الامتحانات الشهرية للطلبة المصابين بالوباء.
وشددت توجيهات تربية الكرخ الثالثة، على إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض مرتبطة بالوباء إلى المركز الصحي، وإبلاغ أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم المرضى إلى المدارس، فضلاً عن تفعيل دور المنسق الصحي في كل مدرسة لمتابعة الحالات والتوعية بإجراءات منع انتقال العدوى.
وأكدت المديرية ضرورة التواصل مع
المديرية العامة
لصحة الكرخ لمتابعة تطورات الوضع الصحي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار المرض داخل المؤسسات التربوية.
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