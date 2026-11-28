وذكر تنويه صادر عن ، أن التوجيهات جاءت عقب مداولة هاتفية مع وزير التربية، وشملت تكليف الإشراف التربوي بتنفيذ زيارات ميدانية واسعة للمدارس، وإلغاء جميع السفرات المدرسية، حتى المحدودة منها، وتأجيل الامتحانات الشهرية للطلبة المصابين بالوباء.كما تضمنت التوجيهات تعليق اجتماعات مجالس الآباء، وإحالة أي طالب تظهر عليه أعراض مرتبطة بالمرض إلى ، مع توجيه أولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم المرضى إلى المدارس.وأكد البيان، ضرورة التواصل والتنسيق مع دائرة في المحافظة لمتابعة تطورات الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون انتشار المرض داخل المؤسسات التربوية.