أعراض تستوجب الانتباه والمراجعة الطبية العاجلة:• صداع شديد ومفاجئ• ارتفاع درجة حرارة الجسم• الغثيان والتقيؤ• تيبّس الرقبة وصعوبة تحريكها• حساسية شديدة للضوء• الخمول الشديد أو اضطراب الوعيوفي حال ظهور هذه الأعراض يجب التوجه إلى المستشفى فوراً وعدم الانتظارمعاً من أجل الوقاية:• المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون• عدم مشاركة قناني الماء وأدوات الطعام• الالتزام بآداب السعال والعطاس• الحرص على تهوية الصفوف والقاعات الدراسية• الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة البيئة المدرسية• عدم إرسال الطالبة إلى المدرسة عند ظهور أعراض مرضية عليها• مراجعة عند الاشتباه بالإصابة واتباع إرشاداتهاإن الوعي الصحي لا يعني الخوف بل يعني المعرفة وحسن التصرف والوقاية المبكرة.