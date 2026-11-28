وقالت الرابطة في بيان، إن "الهيئة الإدارية للرابطة، وبحضور مدير عام المجاميع السياحية في ، مهدي غضبان، قدمت التهاني إلى شركة أور للطيران بمناسبة افتتاح وجهاتها الدولية المباشرة من إلى أوروبا، لتكون بذلك ناقلاً وطنياً عراقياً يطلق رحلات مباشرة من العاصمة إلى وجهات أوروبية بعد توقف دام سنوات طويلة".وأضافت أن "افتتاح هذه الخطوط جاء بالتعاون مع ووزارة السياحة والآثار ومطار بغداد الدولي وسلطة العراقي والجهات والمؤسسات المعنية، إذ ستنطلق الرحلات المباشرة إلى لندن وكوبنهاغن وفرانكفورت ودوسلدورف، اعتباراً من 15 كانون الأول 2026، بما يوفر خيارات أوسع أمام المسافرين العراقيين".من جانبه، أكد مدير عام المجاميع السياحية في والآثار، مهدي غضبان، أن "تدشين الرحلات المباشرة إلى لندن وعدد من الوجهات الأوروبية عبر شركة أور للطيران سيعزز القطاع السياحي في "، مبيناً أن "إدارة وبرامجها السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، ستسهم في جذب السياح الأجانب والأوروبيين لاستكشاف المعالم الأثرية والتاريخية والدينية في البلاد".وأشار إلى أن هذه الخطوات تدعم استراتيجية الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في المجال السياحي.بدوره، قال رئيس الرابطة، حيدر ، إن "الزيارة جاءت لتقديم التهنئة وبحث توسع رحلات الطيران وزيادة عدد الوجهات التي تنطلق منبغداد إلى أوروبا عبر شركة أور للطيران، فضلاً عن إيجاد أفضل السبل لتعزيز سوق السفر العراقي وانطلاقته نحو دول العالم".وأضاف الدجيلي أن الوجهات الجديدة تشمل لندن في المملكة المتحدة، وكوبنهاغن في الدنمارك، ودوسلدورف وفرانكفورت في ، مؤكداً أن هذه الخطوط ستعزز ارتباط العاصمة بغداد بالعالم، وتوفر فرصاً لزيادة أعداد السياح القادمين من المدن الأوروبية إلى العراق.