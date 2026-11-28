وقالت الهيئة في بيان ورد لـ أن "غداً الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية تنشط على فترات مسببة تصاعد غبار محلي خفيف ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في ، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "طقس يوم الإثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مصحوب بأمطار خفيفة الشدة تكون رعدية احياناً عدا الأقسام الغربية من البلاد حيث يكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لما سجل في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة الى معتدلة الشدة وتزداد شدتها ليلاً خاصة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عما سجل يوم أمس في عموم البلاد".وتابعت أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً مع تساقط امطار خفيفة الى معتدلة الشدة تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لما سجل في اليوم السابق".