وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيهٍ وإشرافٍ من قائد شرطة ، اللواء الحقوقي محمود علي الكناني ، وبالتنسيق العالي مع ، وبمتابعةٍ مباشرة من مدير شرطة شمال المحافظة ومدير إجرام الشمال ، تمكنت مفارز شعبة مكافحة إجرام النيل ، بإسنادٍ من وكالة الاستخبارات (قسم التقنيات والمعلوماتية في بابل) ومفارز الأدلة الجنائية ، من كشف خيوط جريمة قتل غامضة وإلقاء القبض على المتورطين فيها".ولفتت الى انه "عقب ورود إخبار بوجود جثة المجنى عليه داخل ، شُكّل فريق عمل متخصص أجرى التحريات وجمع الأدلة ومراجعة المراقبة ، لتكشف النتائج تورط شقيقي والد المجنى عليه بالجريمة إثر خلافات سابقة".وبين انه "بعد استحصال الموافقات القضائية ، أُلقي القبض على المتهمين ، واعترفا بارتكاب الجريمة وصُدّقت أقوالهما قضائياً وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات العراقي" .