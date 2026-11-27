وذكر الدفاع المدني في بيان ورد لـ ، ان "فرق الإطفاء التابعة لمركز الدفاع المدني في بمحافظة تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة مدنية في منطقة الحاوي".وأضاف البيان أن "رجال الدفاع المدني سيطروا على النيران بسرعة ومهنية عالية، مما حال دون توسعها، وأنهوا الحادث دون تسجيل أي خسائر بشرية، فيما جرى طلب خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".