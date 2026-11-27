وذكر بيان للمديرية، أن "آل اطلع خلال جولته على الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ المشروع، واستمع إلى شرح مفصل من الملاكات الهندسية والفنية المشرفة بشأن طبيعة الأعمال المنجزة والتحديات التي تواجه سير العمل".وأكد آل ميرزا "ضرورة تسخير الإمكانات المتاحة والعمل بروح الفريق الواحد لرفع نسب الإنجاز، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والتوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن إكمال المشروع وتحقيق أهدافه الخدمية والبيئية".وتأتي الزيارة ضمن برنامج المتابعة الميدانية الذي تعتمده للمجاري لتعزيز الرقابة على المشاريع، وتسريع وتيرة تنفيذها، وضمان إنجازها وفق المتطلبات الفنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قضاء .